الآلاف المواطنين يشاركون في أكبر إفطار نظمته مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 09:32 مساءً - شارك الآلاف من المواطنين في أكبر إفطار نظمته مؤسسة حياة كريمة، على مستوى محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، بشارع الأشراف بمنطقة الخليفة بحضور قيادات مؤسسة حياه كريمة بمحافظة القاهرة وشخصيات عامة.

وشارك في الافطار كل من الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والإعلامية سماح أبو بكر عزت، ولفيف من الإعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات السياسية وقيادات من مؤسسة حياة كريمة.

ويذكر أن المؤسسة نظمت فعاليات قوافل السعادة بحي الأسمرات منذ أيام بمشاركة أهالي محافظة القاهرة من جميع الأحياء ومشاركة الاطفال، فعاليات نشر السعادة والبهجة، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، وشهدت الفعالية حفل إفطار جماعي لأكثر من ألف شخص من أهالي الأسمرات، وبحضور رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة.