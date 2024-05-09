جميل عفيفى: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى النزاهة والشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - تحدث جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، عن دور الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائلا:" دور مصر فى دعم القضية مشرف وعلى كل مصرى أن يفخر بأن القيادة السياسية المصرية والدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الشرف والنزاهة".

وأضاف جميل عفيفي خلال استضافته فى تغطية خاصة مع الإعلامي جابر القرموطي علي قناة cbc، أن الدولة المصرية وضعت ثوابت منذ يوم 7 أكتوبر لدعم القضية، ولن تجد دولة استطاعت تحريك القضية الفلسطينية وتظهرا للعلن منذ 48 حتى الآن.

تابع جميل عفيفى، الرئيس السيسى فى كل المحافل الدولية دائما كان يتحدث عن القضية الفلسطينية، ومنذ السابع من أكتوبر وجدنا تحرك مصرى على كافة الأصعدة، والثوابت المصرية واضحة وصريحة وهى وقف العمليات العسكرية وإنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعدات وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وحل القضية الفلسطينية.