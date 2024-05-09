حسام الخولي لـ«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء وحكومته أصبحوا يدافعون عن مصالحهم الشخصية حتى ليس لدولة إسرائيل، قائلا: "نتنياهو يرغب في الاستمرار السياسي والتصرفات بتبقى مش موزونة والأمور مش محسوبة بطريقة دولية سياسية منطقية".

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك اعمال فيها تهور غير عادي نتيجة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يحاول أن يعيد أي شيء من شعبيته أو حفظ ماء وجهه أمام شعبه وأيضا الانتخابات الامريكية على المحك.

وأوضح حسام الخولي، أن دور مصر قوي وحساس للفلسطينيين وأيضا حفظ الامن القومي المصري، مضيفا: "الشعب المصري عنده حساسية من أمنه القومي وفي ثقة كبير في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأن المصريين جربوه في مواقف كثيرة يتسم فيها بالهدوء والخبرة والحسم وهذا هو المطلوب حاليا".

وتابع: "مينفعش حد يأخذ قرار زيادة عن الحد ولازم تمشي على الشعرة عالميا وإقليميا وعلى حدود مصر ومع الاشقاء وتم مساعدة فلسطين بأكثر من وسيلة ممكنة"، مشيرا إلى أن نتنياهو وضع صورة إسرائيل الحقيقية أمام العالم كله للأجيال الصاعدة وفضح صورة كانوا يحاولون اخفاءها ودي لعبة سياسية وبيحاول يجعل حكومته اطول وقت ممكن أيا كانت النتائج.