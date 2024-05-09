التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن فكرة التحالف الوطني كان رؤية صائبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحشد كل الجهود وتوحيدها في إطار تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني الأهلي وتوزيع المهام.

وأوضح مصطفى زمزم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، أن دور التحالف الوطني الاستفادة من كل جمعية في التحالف، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع في التحالف، وتم تقديم مبادرات أطلقها التحالف لدعم الأكثر احتياجا من دعم ومنها دعم غزة وكانت ملحمة على أرض الواقع.

وأشار مصطفى زمزم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم خدمات بقيمة تقدر بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين، موضحا أن توفير الجهود الخيرية فقي العمل الأهلي يمنع عدم الازدواجية في تقديم الخدمة وخدمة القرى الاكثر احتياجا، وذلك إلى جانب جهود حثيثة تقدمها الدولة تقدر بمليارات الجنيهات في قرى أكثر احتياجا.