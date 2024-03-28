ضبط عددا من قضايا الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على عملاء البنوك عن ضبط الآتى:-

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.

- ضبط (ربة منزل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها عدد (7) وقائع آخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.