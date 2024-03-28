شيخ الأزهر: إطلاق اسم "الكبير" على عميد العائلة يعنى السيادة والسيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 10:30 مساءً - قال شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب إن اسم الكبير على عميد العائلة كما في صعيد مصر أمر يعني السيادة والسيطرة بالنسبة للعباد لكنه ليس كذلك حينما يطلق على المولى عز وجل.

وأوضح في لقاء الإمام الطيب، المذاع على قناة الناس، أن الكبير إذا وصف به العبد فالمعنى يكون ناقصا جدا، حيث أن الكبر هنا ليس بمعنى السن، لكن معناه السيادة والسيطرة.

وأضاف: وهي في العبد ناقصة، أما حينما تطلق على الله سبحانه وتعالى فهي مقدسة، ومقدس تعني منزه عن النقص، والناقصة مدنسة مشوبة تعتريها النواقص الموجودة في البشر، كالظلم والمجاملة والتحيز، أما الكبير حينما توصف به الذات الإلهية، فهو الكبير مطلقا، المنزه عن كل ما يشين الكبير البشري، فالاشتراك في اللفظ وليس في المعنى.

وعن كيفية ترجمة اسم الله تعالى الكبير في حياتنا العملية، أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الإنسان عليه أن يتخلق بأخلاق الله قدر ما تطيقه طبيعته البشرية، مبينا أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له تجلي، وله إيحاءات وإشارات، وأن المسلم الذكي هو الذي يتحقق ويطبق على نفسه قدر ما يستطيع جمال أو جلال هذا الاسم أو ذاك.