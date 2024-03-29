نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية للمرة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة «29مارس2024»عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور(٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ان المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9864» صحفى لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في31/12/2022م، والسنة المنتهية في31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م،