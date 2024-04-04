الملا يؤكد على دعم جهود التعاون والشراكة القائمة بين قطاع البترول وشركائه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 01:28 مساءً - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعم جهود التعاون والشراكة القائمة والناجحة بين قطاع البترول وشركائه شل وبتروناس ، ونجاحهم فى إطلاق العمل فى المرحلتين العاشرة والحادية عشر ، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية ووضعهما على خريطة الإنتاج فى التوقيتات المحددة ، كما أشاد ،خلال جمعية اعتماد الخطة والموازنة لشركة رشيد والبرلس ، بما يقدمه فريق عمل رشيد والبرلس من جهود سواء فى عمليات التنمية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار أو الحرص على التطوير المستمر لمنظومة السلامة أو تحسين العمليات الإنتاجية وكفاءة الطاقة أو مراجعة وتقييم جميع الفرص المتبقية فى مناطق العمل.

واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة ، موقف تطوير استراتيجية الأعمال فيها التى تضمنت القيم الأساسية واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة بها وتحقيقها أكثر من 5ر2 مليون ساعة عمل بدون إصابات ووقت ضائع ، وتحقيق متوسط إنتاج خلال العام بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة أكثر من 107% وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يومياً خلال العام ، وفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها ، و خاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التى تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج ، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطى واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها بداية العام الحالى.

وأضاف أنه في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية ، وتم التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التى تشمل أيضاً ثلاث آبار بنفس المبدأ التنموى للمرحلة العاشرة، و تم إجراء تقييم حجمى لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضاً جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة ، حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالى حوالى 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يومياً.

وأعربت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر عن دعم خطط رشيد والبرلس فى تطوير منظومة العمل والإنتاج وفخرها بما تم عرضه عن التطور فى مجال السلامة وتنفيذها العمليات بأعلى مستوى والتزام وكفاءة ، مؤكدة دعم شل لجهود مصر فى زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وأشاد هانى عصمت رئيس شركة بتروناس مصر بما حققته رشيد والبرلس خلال عام 2023 من حيث تحقيق نتائج أعمال جيدة والحفاظ على معدلات الإنتاج دون زيادة التكاليف ، مؤكداً التزام بتروناس بخططها الإنتاجية وتضافر الجهود الذى تقوده الوزارة لزيادة الإنتاج.

حضر أعمال الجمعية المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه.