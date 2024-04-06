معهد الفلك: كسوف الشمس الكلي بعد غد سيبدأ في الخامسة و٤٢...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:31 مساءً - قال الدكتور ياسر عبدالهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن أول مرحلة من كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث بعد غد الاثنين ستبدأ في الساعة الخامسة و٤٢ دقيقة و٧ ثوان مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وهي مرحلة الكسوف الجزئي، لذلك لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته.

وأوضح عبدالهادي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ أن بداية الكسوف الكلي ستحدث في الساعة الثامنة و٣٨ دقيقة و٤٥ ثانية مساء ، وذروته في الساعة الثامنة و١٧ دقيقة و١٣ ثانية مساء وفي تلك المرحلة سيغطي قرص القمر حوالي 7ر105% من كامل قرص الشمس، ويغطي الكسوف مساحة عرضها 5ر 197 كم وسيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

ونوه بأن نهاية الكسوف الكلي ستكون في الساعة التاسعة و٥٥ دقيقة و٢٩ ثانية، ثم تنتهي مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة العاشرة و٥٢ دقيقة و١٣ ثانية مساء، لافتا إلى أن الكسوف الكلي سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و 10 دقائق تقريبا.

وكشف عن المناطق التي ستتمكن من رؤيته، حيث ستتم مشاهدته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا،أمريكا الشمالية،شمال أمريكا الجنوبية،المحيط الباسفيكي،المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير لقرب ولادة الهلال الجديد ويعد مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، مشيرا إلى أن هذا الكسوف الكلي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445.