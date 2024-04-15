ممثل إيران بالأمم المتحدة: ندعو مجلس الأمن لمعاقبة إسرائيل للهجوم على قنصليتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:36 صباحاً - دعا ممثل إيران في الأمم المتحدة مجلس الأمن لإدانة ومعاقبة إسرائيل على الهجوم على قنصليتنا في دمشق.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، تنقلها قناة القاهرة الإخبارية، أن أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب.

وشنت إيران، ليل السبت - ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".