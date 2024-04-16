نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء وحقيقة زيادة المدة إلى 3 ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح للإعلام، على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، مع عودة خطة تخفيف الأحمال بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد الحمصاني خلال مداخلة تليفونية في برنامجي "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" و"كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، اليوم الإثنين، أن هذه الأخبار غير صحيحة. مشيرًا إلى أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح الحمصاني أن تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان كان يمتد لمدة ساعتين من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بواقع ساعتين لكل منطقة.

وأشار إلى أنه سيتم العودة لنفس الترتيب دون أي تغيير.

وأضاف الحمصاني أنه سيتم استئناف الوضع السابق لكل منطقة بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، مع الاعتماد على نفس الجداول السابقة.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن التخفيف يخضع لمتابعة من رئيس الوزراء. مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية، وعند توفر الموارد اللازمة، سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.

وختم الحمصاني بدعوة المواطنين للوقوف بجانب الدولة، مؤكدًا أن التخفيف سينتهي فور توفير الموارد، وأن الدولة قادرة على تجاوز هذه المسألة بنجاح.