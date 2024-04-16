أحمد جودة - القاهرة - عاجل:عاصفة ترابية تُغشّي مصر وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة..حالة الطقس اليوم 16 إبريل في مصر

حالة الطقس في مصر اليوم..تتوقّع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون دافئًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي هذا المقال المقدم من بوابة دوت الخليج الإخبارية سنرصد لكم حالة الطقس في مصر بالتفاصيل.

عاجل:عاصفة ترابية تُغشّي مصر وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة..حالة الطقس اليوم 16 إبريل في مصر

حالة الطقس في مصر اليوم

وتُحذّر الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة حيث ستبلغ درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

و نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مع إثارة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وشُبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

وبالنسبة لحالة البحر، فالبحر المتوسط معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتُشير التوقعات إلى نشاط منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة،

مع ضرورة توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع.

وتُسجّل درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء نحو 37 درجة مئوية جنوب البلاد، وتصل إلى 33 مئوية على القاهرة، وتسجل 31 درجة مئوية على المحافظات الساحلية.

نصائح للتعامل مع حالة الطقس

وتُنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بـ: