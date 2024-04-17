نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر: ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، حيث من المتوقع ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء.

يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلًا.

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق في غرب البلاد خلال فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون متوسطة إلى مضطربة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر