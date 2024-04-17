بدأت أولى فعاليات البرنامج التدريبى بقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس أولى فعاليات البرنامج التدريبى للطلاب ذوى الهمم بقطاع الإبتكار والتدريب استكمالًا لسلسلة برامج تدريبية بجامعة عين شمس في إطار اهتمام الجامعة بوضع خطة إستراتيجية لدعم الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم بالعالم المحيط ومساندتهم لتحقيق طموحهم وأهدافهم وتأهليهم لسوق العمل.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة بإشراف ودعم من قطاع شئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب.

حضر الافتتاح دكتورة وئام محمود المدير التنفيذى لمركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) و دكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

وبمشاركة مسؤلى التدريب د. إسلام عادلى مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) ود. حسام الدين عطية ا.اسماء حمد مديرة العملية التدريبية لقطاع الإبتكار والتدريب، ا.سلمى سمير مسؤول مسار رائد أعمال مبدع باختلاف.

افتتح أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات البرنامج التدريبي لعدد من الطلاب والطالبات من ذوي الهمم ضمن مبادرة جامعة عين شمس تحت عنوان " مجتمع طلابي شامل متكافئ" والتوجيه نحو ضرورة دمجهم بشكل فعال في الأنشطة المختلفة وتنفيذ برامج متميزة لتدريبهم في كافة المجالات بالإضافة إلى تأهيلهم للمشاركة فى جميع فعاليات جامعة عين شمس كالملتقى التوظيفى ومسابقات عين شمس تبتكر..وغيرها بالإضافة لإنشاء مسار خاص بهم لعرض افكارهم ومشروعاتهم وتستمر الجامعة بدعمهم تحقيقًا لخطة الجامعة الاستراتيجية لذوى الهمم والتى تسعى لبناء جيل ناجح طموح يهدف للتكامل مع المجتمع المحيط بلا حواجز، وتتضمن سلسلة البرامج التدريبية للتأهيل الشامل للطلاب فى جميع النواحى النفسية والإجتماعية والتعليمية ويشتمل البرنامج التدريبي المتكامل لدمج ذوي الهمم في الحياة والمجتمع، سلسلة برامج تنموية تسهم فى خلق بيئة اجتماعية ونفسية لذوى الهمم تجعلهم مشاركين بالمجتمع كمواطن فعال وقادر على الإندماج بشكل كامل وتبدأ سلسلة البرامج التدريبية اليوم ببرنامج " رائد أعمال مبدع باختلاف" وهو مبادرة متخصصة تهدف إلى تمكين وتزويد الشباب ذوي الهمم بمهارات ومعرفة ريادة الأعمال حيث تم تصميم هذا البرنامج لتوفير التدريب العملي والإرشاد المهني لتعزيز روح المبادرة وتمكين المشاركين من تصور ومتابعة مشاريعهم التجارية الخاصة أو خلق فرص عمل ذات مغزی.

وفي كلمته اكد أ.د محمد ضياء زين العابدين علي الهدف السامي من هذه المباردة والتي من شأنها دمج الطلاب الأبطال ذوي الهمم في جميع مجالات الحياة وليس فقط في المناحي التعليمية ومن هنا يأتي دور" قطاع الإبتكار والتدريب بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب "واشار سيادته إلى أهمية تعبير الطلاب عن أنفسهم ومواهبهم ومواكبة افكارهم وتطويعها بالشكل الذي يساهم في نجاح الفكرة وبالتالي الوصول إلى الهدف الذي تصبو اليه جامعة عين شمس مع الاستمرارية فى دعمهم حتى تصل بالطلاب إلى شخصيات قيادية ناجحة قادرة على الاندماج فى المجتمع بالشكل الأمثل.

وأوضحت أ.د نيفين عاصم فى كلمتها أن الهدف من البرنامج تأهيل الطلاب من خلال برنامج تدريبى لدراسة المشروعات الخاصة بهم ودعم أفكارهم، حيث تبدأ البرامج بتأهيلهم نفسيًا لاستقبال المعلومات والقدرة على التعبير عن آراؤهم وعرض افكارهم بالشكل الأمثل إلى جانب تزويد المشاركين بخبرة عملية والتعرف على البيئات المهنية، وتعزيز ثقتهم ومهاراتهم واستعدادهم للتوظيف من خلال التدريب الصيفي. إلى جانب تأهيلهم لإنشاء مشروعات خاصة بهم بالإضافة لتقديم الدعم لهم مع الشركات للتواصل واتاحة فرصة لهم للتوظيف بالشركات المختلفة ودمجهم واقعيًا مع العالم الخارجي.

واشتمل اليوم الأول على تدريب الطلاب على أهمية مهارات التواصل فى مجال العمل والتى تساعد على بناء علاقات ومساعدات، ومن الجانب الأكاديمى يساعد على تطوير الأداء، كما يساعد على نمو مجال العمل وتحسينه، وتحفيز مهارات التواصل وتطويرها.

بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم وتطوير المهارات لذوي الهمم لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع والحياة اليومية وتوفير بيئة داعمة وشاملة، كما يسعي البرنامج لتمكينهم من تحقيق ذاتهم والتأهل لسوق العمل وصولًا إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.

ومن ضمن فعاليات البرنامج التدريبى تقديم الطلاب عرض تقديمى لمشروعاتهم لتقييمها واختيار أفضل المشروعات وتأهيلها لمسابقة عين شمس تبتكر، لتكون بداية جديدة لهم لاستكمال مشاركتهم واندماجهم بمختلف فعاليات الجامعة.