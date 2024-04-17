نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن إطلاق أسم الدكتور محمد مجاهد على أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق اسم الدكتور محمد مجاهد نائبة للتعليم الفني، الذي وافته المنية خلال شهر رمضان الماضي، على أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديده يتم ادخالها الدراسة.

وشدد وزير التعليم، ان تطوير التعليم الفني، جزء من أساسي من اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، وتابع لدينا خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني، وتطوير أداء الطلاب بالمستقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، “إديوتك إيجيبت”، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور حسن شحاتة وزير العمل، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.