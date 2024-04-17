وزير الري يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحسين إدارة المياه

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الافارقة، عن اقليم شمال افريقيا والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بالقاهرة خلال الفترة (17-16) ابريل 2024.

وألقى الدكتور سويلم كلمة توجه فيها بالتحية للأشقاء الأفارقة فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا الإجتماع باعتباره منصة للمناقشة وحشد الآراء والأفكار وتحديد أولويات دول إقليم شمال إفريقيا فيما يخص قطاع المياه، وذلك لإثراء العملية التحضيرية التي تقوم بها القارة الإفريقية لعرض رؤيتها وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده فى بإلى – إندونيسيا في شهر مايو 2024، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لصياغة خارطة طريق تعكس تطلعات الدول الأعضاء بالأمكاو لرؤية المياه الافريقية لما بعد عام 2025.

وأكد سويلم؛ إلتزام مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الافارقة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال إفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في القارة الافريقية، بالاضافة لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية.

وتوجه الوزير بالدعوة للدول الأعضاء للمشاركة الفعالة فى فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" والذي تستضيفه مصر بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر إكتوبر المقبل، وأيضًا دعوة الدول للمشاركة الفعالة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" حيث يتولى مجلس وزراء المياه الأفارقة قيادة المسار الإفريقي بالمنتدى، حيث تُمثل مشاركة الدول الإفريقية أداة هامة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأحداث وضمان رفع مستوى قطاع المياه في إفريقيا على النحو المنشود وتوفير الدعم الذي يحتاجه لتحقيق تطلعاته.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع