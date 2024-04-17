الطقس السيئ والأتربة تضرب مطروح.. الناس تختفى من الشوارع والشواطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 02:26 مساءً - من على كورنيش مدينة مرسى مطروح، حالة الطقس سيئة ورياح الخماسين المحملة والمثيرة للأتربة، التي حولت الكورنيش والشواطئ والشوارع إلى أماكن مهجورة، وصعوبة تواجد المواطنين فى الأماكن المكشوفة، بسبب الأجواء الصعبة وتأثر جودة الهواء والرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، منذ الصباح، تقلبات جوية وطقس سيء على مختلف المناطق، ونشاط رياح الخماسين المحملة بالأتربة، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، مع انتشار السُحُب الترابية، التي تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع تراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، ومن المتوقع أن تصل الرياح المحملة بالأتربة إلى محافظات الدلتا والقاهرة خلال الساعات المقبلة.

ورصد تلفزيون اليوم السابع، في بث مباشر، السحب الترابية الكثيفة التي حجبت الشمس، والحالة الضبابية بسبب السُحُب الترابية العالقة في الأجواء، التي أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، رفعت محافظة مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع أثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مساء أمس، من ارتفاع درجات الحرارة عن الآيام الماضية، ونشاط لرياح الخماسين المحملة والمثيرة للأتربة، على شمال البلاد وامتدادها إلى محافظات الدلتا والقاهرة.

وسجلت درجات الحرارة 31 درجة مئوية، وقت الظهيرة، وتسجل الحرارة على مدار اليوم العظمى 33 والصغرى 16 درجات مئوية، حيث ترتفع الحرارة بمقدار 7 درجات عن الأيام السابقة.