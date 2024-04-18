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محافظ الجيزة ينعي وفاة المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - ينعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفاة المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها.
ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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