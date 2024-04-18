محافظ الجيزة ينعي وفاة المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - ينعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفاة المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة والذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها.

ويتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ