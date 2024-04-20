أخبار مصرية

وزير خارجية تركيا: أشكر مصر على جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - وجه هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "يجب التحرك من أجل إيجاد حلول جذرية لاحتواء التوتر في المنطقة".

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري من إسطنبول: "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن يكون لها دور فاعل بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة".

 

وتابع وزير الخارجية التركي: "الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بعد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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