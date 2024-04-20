وزير خارجية تركيا: أشكر مصر على جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - وجه هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "يجب التحرك من أجل إيجاد حلول جذرية لاحتواء التوتر في المنطقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري من إسطنبول: "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن يكون لها دور فاعل بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة".

وتابع وزير الخارجية التركي: "الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بعد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر".