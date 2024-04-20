محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف ضمن "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 19 نقطة إسعاف، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه، بواقع إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، وعدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق.

وأوضح محافظ الفيوم، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بنطاق مركز إطسا، ضمن المنبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، شملت إحلال وتجديد نقطة إسعاف منية الحيط، وتطوير شامل لنقطتي إسعاف إطسا وتطون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف أبو جندير، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف الغرق، وإنشاء جديد لنقطة اسعاف منشأة عبدالمجيد، التابعة لقرية الغرق، وإنشاء جديد إسعاف منشأة محمد فهمي، التابعة لقرية البرنس، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف قلمشاة، وأعمال إحلال وتجديد نقطة إسعاف مطول.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت إنشاء نقطة إسعاف قوتة التابعة لقرية قارون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف سيدنا الخضر، وإحلال وتجديد نقطة إسعاف الطريق السياحي بقرية تونس، وأعمال التطوير الشامل لنقطة إسعاف يوسف الصديق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف المقراني، وإحلال وتجديد نقطتي إسعاف الشواشنة، والريان، وإنشاء جديد لنقاط إسعاف شلالات الريان، وكحك، والنزلة.