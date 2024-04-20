قيمتها 2 مليون جنية.. ضبط 3 كيلو حشيش و2.5 كيلو شابو بحوذة متهمين بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 03:36 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.