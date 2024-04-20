وزير التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 05:33 مساءً - وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الادارة بالدبلومات الفنية 2024، بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها.

وشدد وزير التربية والتعليم، في هذا الإطار على اهمية تامين اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي، ان امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها، لذا من الضروري الإعداد الجيد لها، وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

ووجه وزير التربية والتعليم، رؤساء اللجان وقيادات التعليم الفني، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.