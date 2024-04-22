ارتفاع درجات الحرارة في مصر وتوقعات بذروة الموجة الحارة الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 05:25 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة في مصر اليوم، مع توقعات بذروة الموجة الحارة الأربعاء المقبل.

تقرير الأرصاد الجوية

وفقًا لتقرير الأرصاد الجوية، فإن الطقس يكون مشمسًا خلال ساعات النهار على القاهرة ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، في حين يشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية الشرقية والغربية طقسًا غائمًا جزئيًا طوال اليوم، مما يخفف من ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق.

طقس مشمس على القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الطقس يكون مشمس خلال ساعات النهار على القاهرة ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، في حين تشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس غائم جزئيا طوال اليوم، ما يخفف الإحساس بارتفاع الحرارة على تلك المدن والمحافظات.



درجة الحرارة اليوم



وتسجل درجات الحرارة في القاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال وجنوب الصعيد اليوم كما يلي.

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 33 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 34 الصغرى 16

بنها: العظمى 33 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 33 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 33 الصغرى 16

كفر الشيخ: العظمى 31 الصغرى 16

المنصورة: العظمى 31 الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 32 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 32 الصغرى 16

دمياط: العظمى 31 الصغرى 15

درجات الحرارة في محافظات القناة

بورسعيد: العظمى 35 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 33 الصغرى 14

السويس: العظمى 32 الصغرى 15

درجات الحرارة في سيناء

العريش: العظمى 26 الصغرى 14

رفح: العظمى 25 الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 32 الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 30 الصغرى 17

درجات الحرارة اليوم في مطروح

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 14

العلمين: العظمى 31 الصغرى 14

مطروح: العظمى 30 الصغرى 12

السلوم: العظمى 32 الصغرى 11

سيوة: العظمى 35 الصغرى 11

درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 32 الصغرى 14

الغردقة: العظمى 33 الصغرى 15

سفاجا: العظمى 32 الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 30 الصغرى 15

شلاتين: العظمى 32 الصغرى 17

حلايب: العظمى 34 الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 31 الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 28 الصغرى 15

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

بني سويف: العظمى 35 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 35 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 34 الصغرى 14

قنا: العظمى 36 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 37 الصغرى 15

أسوان: العظمى 38 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 36 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 37 الصغرى 14