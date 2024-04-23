نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة لبن الأطفال في مصر.. توفر بدائل وتحركات لتحديد أسعار الأدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن حقيقة نقص لبن الأطفال وارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة. وأوضح عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن استهلاك لبن الأطفال في مصر يصل إلى 50 مليون علبة سنويًا، ومنها 25 مليون علبة يتم توزيعها لوزارة الصحة للمواطنين بموجب روشتة وتوقيع الكشف على الطفل والأم.

وأشار إلى وجود نقص في نوع معين من ألبان الأطفال، لكن هناك بدائل أخرى بنفس سعر النوع الناقص في السوق، موضحًا أنها "كلها قريبة من بعضها". وأكد عوف أن نوع اللبن "الناقص" سيتوفر في السوق المصرية خلال يومين، وأنه سيكون هناك انفراجة في هذا الأمر قريبًا.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أنه سيتم طرح "لبن أطفال مصري" خلال الأسابيع المقبلة بسعر أقل من الأنواع المستوردة المتوفرة في السوق المصرية وبنفس الجودة.

بالنسبة لتحريك أسعار الأدوية، أوضح الدكتور على عوف أن هيئة الأدوية تدرس طلبات زيادة أسعار الأدوية التي تقدمت بها عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة.