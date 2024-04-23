نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: تقلبات جوية وارتفاع في درجات الحرارة على مدار 72 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء ولمدة 72 ساعة حتى مساء الخميس المقبل، حيث يشهد الوضع تقلبات جوية وعدم استقرار في الأحوال الجوية على 23 محافظة في مصر.

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 7 إلى 8 درجات ابتداءً من اليوم المقبل، وتصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس.

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 35 و37 درجة في محافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ومطروح والسويس وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والمنوفية والشرقية وشمال سيناء والبحر الأحمر.

بينما تتراوح درجات الحرارة بين 40 و41 درجة في محافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا وأسوان.

حالة الطقس اليوم في مصر

وفيما يتعلق بحالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. بينما سيكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا في جميع أنحاء البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر

تشير الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في غرب البلاد.

حالة البحرين

وتصف الأرصاد حالة البحر المتوسط اليوم بأنها معتدلة إلى مضطربة، ومن المتوقع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر، فسوف تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024

- درجات الحرارة في القاهرة 38 26

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 39 24

- درجات الحرارة في بنهــا 38 25

- درجات الحرارة في دمنهور 37 24

- درجات الحرارة في وادي النطرون 39 23

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 33 33

- درجات الحرارة في المنصورة 38 25

- درجات الحرارة في الزقازيق 39 26

- درجات الحرارة في شبين الكوم 38 25

- درجات الحرارة في طنطا 38 24

- درجات الحرارة في دمياط 32 22

- درجات الحرارة في بورسعيد 27 22

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 38 23

- درجات الحرارة في السويس 38 24

- درجات الحرارة في العريش 30 18

- درجات الحرارة في رفح 29 17

- درجات الحرارة في رأس سدر 39 24

- درجات الحرارة في نخل 36 21

- درجات الحرارة في كاترين 29 18

- درجات الحرارة في الطور 34 23

- درجات الحرارة في طابا 34 25

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 37 25

- درجات الحرارة في الإسكندرية 37 25

- درجات الحرارة في العلمين 38 24

- درجات الحرارة في مطروح 38 24

- درجات الحرارة في السلوم 39 21

- درجات الحرارة في سيوة 40 25

- درجات الحرارة في رأس غارب 35 25

- درجات الحرارة في الغردقة 36 26

- درجات الحرارة في سفاجا 36 25

- درجات الحرارة في مرسى علم 35 25

- درجات الحرارة في شلاتين 34 24

- درجات الحرارة في حلايب 32 25

- درجات الحرارة في أبورماد 35 23

- درجات الحرارة في رأس حدربة 31 25

- درجات الحرارة في الفيوم 39 24

- درجات الحرارة في بني سويف 39 24

- درجات الحرارة في المنيا 40 23

- درجات الحرارة في أسيوط 40 24

- درجات الحرارة في سوهاج 39 25

- درجات الحرارة في قنا 40 25

- درجات الحرارة في الأقصر 41 26

- درجات الحرارة في أسوان 42 26

- درجات الحرارة في الوادى الجديد 40 25

- درجات الحرارة في أبوسمبل 40 25