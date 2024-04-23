نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تغلق باب الطعون والتنازلات في انتخابات المؤسسات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، والمشكلة بقرار من الهيئة، إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، على أن يكون فحص الطعون والتنازلات يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23 و24 أبريل 2024.

وسيتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.