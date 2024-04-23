الخط الثالث للمترو يعدل مواعيده ويبدأ العمل 5 صباحا من الخميس المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:31 مساءً - أعلنت شركة أر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، مواعيد عمل محطات مترو الخط الثالث على تبدأ من الساعة 5 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، بدءا من يوم الخميس الموافق 25 أبريل، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت اشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وفى السياق تستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محطات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، وسيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

وتنتهى هذه المرحلة بمحطة مترو جامعة القاهرة، وهى محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو، وتخفف الضغط على محطة العتبة، لخدمة تبادل الحركة بين الخطين الثانى والثالث للمترو، كما تخدم بشكل أكبر طلبة الجامعة والمنطقة المحيطة.

و يستقل الركاب المترو قريبا من 5 محطات جديدة في محافظة الجيزة ضمن الخط الثالث للمترو من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ، وهى 3 محطات نفقية " التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول" ومحطة علوية "جامعة القاهرة" ومحطة سطحية "بولاق الدكرور"، ويمتد هذا الجزء من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم .