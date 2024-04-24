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أحمد جودة - القاهرة - غير ساعتك الآن عشان ما يروحش عليك الشغل.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي، هذه وقد قرر مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الشتوي في أكتوبر الماضي، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، واستمر هذا التوقيت لأكثر من 6 أشهر، وباقتراب فصل الربيع والصيف، من المقرر أن يتم تغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي خلال شهر أبريل الحالي لعام 2024، تابعونا لمعرفة التفاصيل في هذا التقرير المحدث.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

من بين أكثر الاستفسارات شيوعًا على الإنترنت هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي وهنا الجدول الزمني المتوقع للتغيير:

من المتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل 2024.

حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة 1:00 بدلًا من الساعة 12:00.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي مقرر أن يكون في 28 أكتوبر 2024.

الهدف من تطبيق فكرة التوقيت الصيفي هو استغلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، حيث تصل ساعات النهار في ذروتها خلال الصيف إلى نحو 14 ساعة.

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي

يترتب على تطبيق التوقيت الصيفي عدة فوائد للدولة وللمواطنين، ومن بين هذه الفوائد:-

يؤكد الدكتور أشرف تادرس أن استيقاظ الأفراد في السادسة صباحًا في فصل الصيف يجعلهم يواجهون شروقًا للشمس مبكرًا كما لو كان الوقت السابع، وبالتالي فإن تقديم الساعة في فصل الصيف يساهم في ترشيد استخدام الطاقة.

يساهم التوقيت الصيفي في استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل، خاصة مع بداية النهار السريع بعد فترة الليل القصيرة.

يعتمد العديد من الدول الكبيرة على التوقيت الصيفي في مؤسساتها، مما يبرز أهمية تبنيه في تنظيم الحياة اليومية والعملية.

من الضروري تعديل الساعات في جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان استمرار عملها بكفاءة بعد تغيير التوقيت.

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى 28 أبريل 2024، وعليه يجب على الجميع ضبط الساعات لتوافق التغيير المقرر.