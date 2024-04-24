بمناسبة باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية وبرعاية وزير العمل ومحافظ أسوان .....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 03:31 مساءً - فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية تم تنظيم ندوة توعوية تثقيفية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية ، وهو الذى يأتى متواكباً مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة البشرية ، وتم تنظيم الندوة تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وقد أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأن الندوة التوعوية إستهدفت قطاع العاملين بشركة كيما ضمن جهود نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية حيث حاضر فيها المهندس فارس عبد العزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب تناول خلالها الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على العاملين فى بيئة العمل ، وكذلك الحرائق وانواعها وكيفية التعامل معاها وخطة الطوارىء والأخلاق والمخاطر الكيميائية والميكانيكية ، لافتاً إلى أنه تطرق الحديث عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والتخزين الجيد والأمن للمواد المستخدمة فى عناصر الإنتاج ، فيما قدم العاملين والمشاركين فى الندوة التوعوية شكرهم الجزيل لوزير العمل حسن شحاته ، وللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس اللجنة الإستشارية للسلامة والصحه المهنيه على إتاحة مثل هذه الندوات التى يحتاج إليها العاملين بمثل هذه المنشآت الهامة ، مقدمين شكرهم للقائمين على تنظيم الندوة ، مع العمل على تكرارها لزيادة المعارف لديهم عن أهمية السلامة والتى تسعى للحفاظ على الثروة البشرية .