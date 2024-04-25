أحمد جودة - القاهرة - مصر تتجه نحو فصل الصيف: معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024

مصر تتجه نحو فصل الصيف: معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024.. تطبيق التوقيت الصيفي هو تغيير في الساعة المحلية يتم في بعض البلدان خلال فصل الصيف، بهدف استفادة أكبر من ساعات النهار الطويلة وتوفير الطاقة. ومصر، كغيرها من البلدان، تنتظر بدء فصل الصيف لتطبيق هذا التوقيت الذي يعد جزءًا مهمًا من العديد من الجداول الزمنية والروتينات اليومية. في هذه المقدمة، سنستكشف موعد بدء وتفاصيل التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، بما في ذلك الإعلانات الرسمية والتأثيرات المتوقعة على الحياة اليومية للمواطنين.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

مصر تتجه نحو فصل الصيف: معرفة موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.



تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».