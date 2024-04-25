أحمد جودة - القاهرة - هيرجع امتي.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2024 في مصر

هيرجع امتي.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. بدءًا من نهاية شهر أبريل الحالي، سيدخل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر حيز التنفيذ، وفقًا لإعلان مجلس الوزراء في العام الماضي. سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، في خطوة تعتمد على السياسة الرسمية للبلاد لتعديل الوقت خلال فصل الصيف.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

هيرجع امتي.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.



تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».