باحث حقوقى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى لعب دورا بارز فى التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:26 مساءً -

قال هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى منذ تأسيسه لعب دورا بارزًا في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف هانى محمد فى تصريحات له، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الإعلان عن عام 2022 عاما للمجتمع المدني بمصر، متابعا: "فكان أول لقاء للأطراف الفاعلين في المجتمع المدني المصري في غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، والذى نتج عنه كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأشار الى أن هذا التحالف الذي يضم العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية والمدنية ويتواجد في 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نجح في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على الأرض في مختلف المجالات، لافتا إلى أن التحالف الوطني يعد أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث نفذ العديد من المشروعات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتابع: "كما لعب التحالف الوطني الأهلي دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، إلى جانب متابعة القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأطلق التحالف مبادرة كتف بكتف لتعزيز الحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم العمل الخيري، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع وحضور آلاف المتطوعين فى المبادرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأوضح أن التحالف الوطني لعب دورًا بارزًا في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، مضيفا: "كما قام التحالف بتنفيذ مشروعات كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة وأطلق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة ، وإدخال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني".

وذكر هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية،ولعب دورًا محوريًا.