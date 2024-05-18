نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي وذلك في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، بدأت بالتعادل السلبي ذهابا والفوز بثلاثية نظيفة إيابا.



وعلى الجانب الاخر نجح الترجي في تخطي صن داونر بثنائية نظيفة بعد الفوز ذهابا إيابا بنتيجة هدف نظيف ليتأهل بثنائية.



تشكيل الأهلي المتوقع للمواجهة



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربعية، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، بيرسي تاو.



موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا



تنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.



ويستقبل الملعب الأولمبي حمادة العقربي المرتقبة بين الفريقين.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا



تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

