نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يوافق على رحيل حارس مرمى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن موافقة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل محمود الزنفلي حارس الفريق المُعار من الداخلية لأيًا من الأندية التي تفاوضه حاليًا.

ويعاني محمود الزنفلي من عدم المشاركة منذ تعاقد الأهلي معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: يمتلك الزُنفي عروضًا من عدة أندية محلية أبرزها بيراميدز والبنك الأهلي، ويتيح عقد استعارة اللاعب الأولوية للأهلي في تحول عقد الحارس من إعارة إلى بيع نهائي.

وواصل: مارسيل كولر لم يبدو مُقتنعًا بقدرات الزنفي، ويرغب في عدم شراؤه نهائية بنهاية الموسم الجارى.

