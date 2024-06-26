أحمد فهمي يكشف عن علاقته بأحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد فهمي خلال تصريحات تلفزيونية له عن علاقته بالفنان أحمد السقا وسر ظهوره بفيلم “عصابة الماكس”.

أحمد فهمي: لولا وجود أحمد السقا أنا ماكنتش موجود في الفن



وقال أحمد فهمي أن أحمد السقا له فضل كبير عليه، وأنه بدونه لم يكن سينجح، مُعلقًا: "لولا وجود أحمد السقا أنا ماكنتش موجود في الفن أو حققت النجاح، لأنه هو السبب في ذلك منذ بداية مسيرتي الفنية".



وأضاف:"أشكره جدًا على الظهور ضيف شرف في عصابة الماكس وهذه المرة ظهوره مختلف وأفضل من المرات السابقة".



أبطال عصابة الماكس



ويشارك بجانب أحمد فهمي في بطولته، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، خالد الصاوي، وحمدي الميرغني، والفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.



تفاصيل فيلم أحمد السقا وأحمد فهمي



وعلى صعيد آخر، يواصل أحمد السقا وأحمد فهمي حاليًا تحضيراتهما لفيلم جديد يجمعهما سويًا بعنوان أحمد وأحمد، والعمل من تأليف أحمد فهمي، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله خلال الفترة الحالية.



آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي فيلم ولاد رزق 3، والفيلم من بطولة أحمد عز، والذي يحقق أرقام غير مسبوقة في شباك التذاكر منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى 2024، ويظهر فهمي خلال العمل بشخصية النونو وهو مجرم يدخل في صراعات مع أحمد عز وأشقائه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وأسماء جلال، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وتايسون فيوري، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج موسى عيسى وطارق العريان.

