نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي: سأعود إلى الأهلي في المستقبل وهذا سبب رحيلي عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد فتحي، نجم نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، وكواليس مفاوضات تجديد عقده مع سيد عبد الحفيظ، قبل اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.

- فتحي يتحدث عن عودته للأهلي

وأكد فتحي عبر ام بي سي مصر:" رحيلي عن الأهلي كان بسبب بعض التراكمات، والقرار تم تنفيذه بعد تفكير أكثر من سنة، وبيراميدز طالب شراء أخر موسم لي في عقدي مع الأهلي بقيمة 15 مليون جنيه".

وتابع:" فايلر رفض رحيلي لذلك قررت البقاء، وجود موسيماني كان مهم لي تمنيت أن يكون قدومه مبكرا كانت بعض الأشياء سوف تتغير".

وواصل:" سيد عبد الحفيظ تواصل معي وأكد لي تجديد عقدي في يناير، وبعد قدوم يناير لم يتواصل معي أحد، الأهلي تمسك بي بقوة بعد قرار رحيلي".

وأوضح:" لم أصل إلى اتفاق مرضي مع لجنة التخطيط داخل الأهلي واستمريت موسمين داخل الفريق وانا صاحب اقل عقد من الناحية المادية".

وأختتم:" علاقتي مع الخطيب مميزة واتواصل مع الجميع داخل الفريق، ورغبتي هي العودة إلى الأهلي مستقبلا في منصب إداري".

