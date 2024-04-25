افتتاح معمل الحواسب فائقة السرعة بمركز فيزياء الطاقة العالية بجامعة الفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 04:28 مساءً - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، معمل الحواسب فائقة السرعة بمركز فيزياء الطاقة العالية بجامعة الفيوم، والذي يعُد مركزًا فريدًا من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وثاني مركز بعد مركز جوجل بجنوب إفريقيا.

وأكد الدكتور ياسر حتاتة على ضرورة تسويق خصائص ومميزات المعمل، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التي يُقدمها للمجتمع الخارجي، مشيرًا إلى أن المعمل يهدف إلى تقديم الخدمات البحثية للباحثين بالجامعة بمختلف الكليات، وجميع الخدمات الخاصة بالجامعة، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من "السوبر كمبيوتر" بجامعة الفيوم في استضافة كل الخدمات سواء كانت تعليمية أو بحثية أو إدارية، واستخدامه في تحليل البيانات الكبيرة، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات لوزارة التربية والتعليم والمنصات التعليمية.

ويتميز معمل الحواسب فائقة السرعة بأنه مُزود بعدد من الإمكانات كمرحلة أولى منها معالج 7800 كور (CPUs) ومساحة تخزين تصل إلى 1700 تيرا، ورامات أكثر من 30 تيرا، وسيرفرات خاصة بالذكاء الاصطناعي سوف يتم تشغيلها في هذه المرحلة تجريبيًا لحين إطلاق التشغيل الكامل بطاقة 100 ألف كور (GPUs)، وبلغت تكلفة المعمل 100 مليون جنيه تتضمن عددًا من الإسهامات وإهداء من المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

كما تم تجهيز المعمل بالبنية التحتية، والتوصيلات الكهربية والشبكات، حسب المواصفات الدولية، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، بالاضافة إلى وجود نظام إطفاء عالي الكفاءة في حالة حدوث نشوب أي حريق.