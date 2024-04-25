صور.. احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 11:26 مساءً - يحتفل مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة بث مباشر لاحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.