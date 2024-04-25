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صور.. احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 11:26 مساءً - يحتفل مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

 

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة بث مباشر لاحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

 

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من دورها الحيوي الهام.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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