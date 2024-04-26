نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "التنمية المحلية" تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لنحو 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.

التنمية المحلية تكشف عن موعد بدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وأوضح الدكتور خالد قاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التدريب يتم بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة وغير من الجهات المعنية بملف التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم التقديم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بدءا من يوم 5 مايو عن طريق التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو التقدم بطلب عن طريق بوابة خدمات المحليات والبوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية، مشدد على ضرورة رفع صور كافة المستندات اللازمة لتقديم الطلب، ومن ثم يحصل على كود ورقم مسلسل ليتوجه بعدها يتوجه إلى المركز التكنولوجي للانتهاء من بقية الإجراءات.