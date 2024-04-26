أحمد جودة - القاهرة - هل يجعلنا التوقيت الصيفي أكثر سعادة وإنتاجية؟

هل يجعلنا التوقيت الصيفي أكثر سعادة وإنتاجية؟.. التوقيت الصيفي، هذا الزمن الساحر الذي يأتي محملًا بالضوء والحيوية، حيث يختلط النهار بالليل بشكل مختلف، وتزهر الأنشطة والحياة بالتزامن مع أشعة الشمس المشرقة. يُعتبر التوقيت الصيفي أكثر من مجرد تعديل في عقارب الساعة، بل هو فرصة للاستفادة القصوى من فصل الصيف، واستكشاف الفرص والمزايا التي يتيحها هذا التوقيت المميز.

التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم

هل يجعلنا التوقيت الصيفي أكثر سعادة وإنتاجية؟

المصريون سيكونون الليلة على موعد مع تغيير المواقيت، فعندما تدق عقارب الساعة 12 صباحًا، سيجري تقديمها بـ60 دقيقة كاملة لتصبح 1 صباحًا، وهو ما سينتج عنه تغيير بعض المواعيد مثل الصلاة ومواعيد القطارات ومترو الأنفاق، إضافة إلى موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، والتي كان من المقرر أن تقام في تمام الـ9 مساءً الجمعة، لكنها ستصبح في الـ10 مساءً، بفرق ساعة واحدة.

وسيؤدي تطبيق التوقيت الصيفي إلى تقديم مواعيد فتح وغلق المحلات، ويستمر العمل به 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، ليحل بدلا منه التوقيت الشتوي في الجمعة الأولى من نوفمبر 2024.

فوائد التوقيت الصيفي

وهناك فوائد عدة لتطبيق التوقيت الصيفي، ويمكن توضيحها حسب ما ورد في مشروع قانون تغيير العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال للصيفي خلال الستة أشهر المقبلة، كما يلي:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- يزيد عدد ساعات النهار مما يضمن وقتًا أطول للناس خارج المنزل، ما يشجع على ممارسة الرياضة والبقاء أكثر نشاطًا خلال اليوم.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.

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