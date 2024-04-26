أحمد جودة - القاهرة - استعدوا للفرحة: موعد شم النسيم 2024 يقترب

استعدوا للفرحة: موعد شم النسيم 2024 يقترب.. مع قدوم شم النسيم، يعلن الطبيعة عن بداية فصل الربيع بألوانه الزاهية وأجواءه الدافئة. ينتظر الناس هذا اليوم بفارغ الصبر للاستمتاع بالتنزه في الهواء الطلق وتناول الطعام الشهي، مع عائلاتهم وأصدقائهم، في لحظة من البهجة والتجدد.



موعد شم النسيم 2024

استعدوا للفرحة: موعد شم النسيم 2024 يقترب

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.