أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: تخطيط الرحلات واستعدادات الاستمتاع بالعطلة

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: تخطيط الرحلات واستعدادات الاستمتاع بالعطلة.. تُظهر اهتمامات واستفسارات واسعة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن إجازتي عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، خاصةً مع تزايد رغبة البعض في السفر، وتزايد موجة الطقس الحار في مختلف الأماكن.

أجازة عيد العمال

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: تخطيط الرحلات واستعدادات الاستمتاع بالعطلة

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.