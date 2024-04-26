نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات الجولة التفقدية بمزارع القمح والبرتقال بكلية الزراعة جامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل توجه الدولة للإهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية حرصت كلية الزراعة جامعة عين شمس، بأن تكون في المصاف الأول المعني بقضايا الأمن الغذائي القومى المصري حيث قامت الكلية بزراعة القمح بمزارعها الصحراوية بمزرعة الإمام مالك - البستان - بمركز وادي النطرون بأجود الأنواع والأعلى إنتاجية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د. ثناء النوبي أحمد سليم القائم بتسيير أعمال عميد الكلية.

قامت ا.د ثناء النوبي عميد الكلية بعمل جولة تفقدية لمزرعة الإمام مالك - البستان - بمركز وادي النطرون لمتابعة محصول القمح ومزارع البرتقال، وذلك بحضور كلًا من د. عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والإستشارات الزراعية د. نجلاء عبيد مدير البرامج الجديدة بالكلية ود. نعمة قطب منسق عام ums الجامعية بالكلية والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية،والمهندس أحمد نور الدين بالمزارع الصحراوية لكلية الزراعة جامعة عين شمس.