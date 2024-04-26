أحمد جودة - القاهرة - موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء

موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، حيث يريد كل مواطن تقنيين الأوضاع الخاصة به حتى لا يتعرض إلى مسائلة قانونية، أو يتوجب عليه دفع غرامات مالية، لذلك نتعرف معا على كا ما يخص قانون التصالح الذي أسرته الحكومة وما طرأ عليه من تعديل.

موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء



في إطار التصريح الذي أدلى به وكيل لجنة الإدارة المحلية من النائب محمد وفيق في مجلس النواب المصري، لإحدى المحطات الفضائية أن قانون التصالح الذي صدر في عام 2017 يعاني من بعض العوار التي ظهرت أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2019 وقامت اللجنة بكثير من الدراسات المستفيضة التي أقرت بذلك، وبناء عليه طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة المصرية تقديم قانون جديد للتصالح، وقد تم تقديمه في عام 2023 وهو قانون رقم 187 والذي نُقش في كل من مجلسي الشيوخ والنواب المصري.

إيقاف قضايا مخالفات البناء



وواصل النائب حديثة في المداخلة الهاتفية بقيام وزارة الإسكان التي تمثل الحكومة المصرية، بالبدء في تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع من اليوم الرابع لشهر مايو 2024 القادم حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.

ويأتي الهدف من اللائحة التنفيذية الجديدة تقديم الكثير من التسهيلات على المواطنين، وأهم تلك التسهيلات هي إيقاف كافة القضايا التي سجلت بحق أصحاب المخالفات بشرط تقديم التصالح وفقا للقانون الجديد.