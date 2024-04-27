أحمد جودة - القاهرة - "على الأبواب".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

"على الأبواب".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024.. في شهر مايو، تتزامن احتفالات المصريين بعيدين مميزين: عيد العمال وعيد شم النسيم. يُعتبر عيد العمال فرصة لتقدير الجهود العمالية وإنجازاتها، وتأكيد حقوق العمال في العمل اللائق والأجر العادل. بينما يُمثل عيد شم النسيم احتفالًا بتجدد الحياة وعودة فصل الربيع، حافظًا على تقليد مصري قديم يمتد لآلاف السنين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

"على الأبواب".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال



يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.