مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبرعاجل لها بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بأن إعلاما إسرائيليا قال إن عائلات المحتجزين فى غزة يدعون لإنهاء الحرب، ويقولون إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية.

وأكد إعلام إسرائيلى أن عائلات المحتجزين فى غزة يقولون أيضا إن نتنياهو أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن التهدئة في قطاع غزة، أن المباحثات مع الجانب المصري "إيجابية" وتسير في اتجاه رغبة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس.