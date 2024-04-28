رئيس مجلس النواب يؤكد قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 03:31 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرا إلى تمتع البلدين الشقيقين بالعديد من القواسم المشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمة لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم ،الأحد، بمقر مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح.

وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر، في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مشترك.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، داعيا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.. كما استعرض أيضا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشار الصالح إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة، ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.