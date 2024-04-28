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ما حكم من ينشر أخبار ليس لها واقع لرفع أسعار الأسهم؟.. الإفتاء تجيب

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أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية عبر فتوى تحمل رقم “8287” حول سؤال قد ورد إليها من رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟

قائلة:-  ما يقوم به بعضُ الأشخاص مِن نشر الأخبار الخاطئة  التي ليس لها واقعٌ لرفع أسعار الأسهم -كذبٌ وخداعٌ للناس، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويُعَدُّ من باب النجش المُحَرَّم شرعًا، وفاعِلُه عاصٍ لله عَزَّ وَجَلَّ.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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