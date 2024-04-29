الأرصاد الجوية : طقس حار نهاراً وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 09:36 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.