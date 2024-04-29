نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. توزيع مساعدات مالية لـ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم محافظة الجيزة اليوم الاثنين، حفل توزيع مساعدات مادية لعدد ٣٥ فتاة من اليتيمات المقبلات علي الزواج.

وذلك في إطار فع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجآ ومحدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة.

وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك إنطلاقًا من حرص واهتمام محافظة الجيزة، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة لرفع العبء عن كاهلهم.